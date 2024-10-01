FutureUa.com є складовою частиною Мережі Купуй!, яка працює за технологією MassReaders, та об’єднує понад 500 популярних сайтів різноманітної інформаційної тематики, які щодня публікують свіжі, цікаві і актуальні статті різними мовами.

Величезна щоденна аудиторія Мережі дозволяє бути ефективним каналом поширення інформації, впливати на громадську думку читачів і фантастично підвищувати Індекс цитуваня підприємців, політиків та їх пропозицій і програм.

Усі сайти мають мобільні версії і представництва в соціальних мережах. А також читачі мають можливість підписатися на отримання актуальної інформації і привабливих пропозицій за допомогою електронної пошти.

Для виробників та комерсантів пропонуємо публікацію рекламних повідомлень, які можуть містити:

– інформацію про нові продукти або акції вашої компанії;

– нагадування про ваші продукти чи послуги (анонси, огляди, статті, в т.ч. відеоматеріали);

– інформацію для зміцнення репутації вашої компанії і торгової марки;

– інформацію для збільшення впізнаваності вашого бренда;

– інформацію для підвищення лояльності до вашої компанії і торгової марки; – інформацію, що викликає додаткову стимуляцію цільової аудиторії для здійснення покупки.

Пропонуємо регулярне (можливе і щоденне) поширення ваших прес-релізів, новин, анонсів та інших інформаційних матеріалів за допомогою Мережі Купуй!

email: email@kupui.com

our skype: isgnet

Мережа Купуй!