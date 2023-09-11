Сполучені Штати в понеділок вшанували пам’ять жертв терактів 11 вересня, в результаті яких загинули майже 3000 людей, пише «Голос Америки».

Президент США Джо Байден виступив із промовою перед військовослужбовцями, працівниками служб швидкого реагування та їхніми родинами на військовій базі в Анкориджі, штат Аляска.

Байден прибув на Аляску після візиту на саміт G20 в Індії та зустрічі з лідерами у В’єтнамі. Хоча ці 22-гі роковини – рідкісний випадок, коли президент не з’явиться на урочистостях на місцях катастроф у Нью-Йорку, Пенсильванії чи у Пентагоні, це не є безпрецедентним.

Президент США Джордж Буш у 2005 році провів церемонію перед Білим домом, а президент Барак Обама в 2015 році провів у Білому домі хвилину мовчання перед тим, як відвідати захід, присвячений роботі військових у сусідньому Форт-Міді.

Дзвін надії пролунав у каплиці Святого Павла в Нью-Йорку в понеділок, щоб відзначити момент о 08:46 ранку за місцевим часом, коли 11 вересня 2001 року перший із двох літаків врізався у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру.

У понеділок, як і в минулі роки, рідні та близькі читали вголос імена 2977 жертв перед тисячами людей, які зібралися теплого хмарного ранку.

Перша леді Джилл Байден, міністр оборони Ллойд Остін і голова Об’єднаних штабів США генерал Марк Міллі взяли участь у церемонії покладання вінків у понеділок до Національного меморіалу Пентагону 11 вересня неподалік від Вашингтона, округ Колумбія.

Церемонія розпочалася зі дзвону, коли були зачитані імена кожного з 184 людей, які загинули після того, як терористи вбили захоплений літак у будівлю – 59 осіб були в літаку та 125 людей у будівлі. Пентагон є штаб-квартирою Міністерства оборони США.

11 вересня є державним Національним днем служіння та пам’яті в Сполучених Штатах, який має на меті перетворити день трагедії на день творення добра, щоб вшанувати пам’ять жертв і тих, хто надавав екстрену допомогу після терористичних атак.

Теракти 11 вересня 2001 року здійснили 19 екстремістів, пов’язаних з «Аль-Каїдою». Вони захопили чотири пасажирські літаки. Два з них були спрямовані на вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Міноборони в Вашингтоні. Ще один лайнер розбився неподалік від міста Шанксвілл у штаті Пенсильванія.

Під час терактів загинули близько трьох тисяч людей. Більшість із них – під час падіння веж Всесвітнього торгового центру.

Цей теракт став найбільшим за кількістю жертв в історії США й призвів до введення американських військ до Афганістану й згодом – до Іраку.



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