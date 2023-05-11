У ПАР відреагували на звинувачення США у постачанні зброї Росії, висловивши «розчарування тим, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію».

«Загальновідомо, що російське судно під назвою Lady R причалило до Південної Африки. Відтоді почалися звинувачення щодо мети подорожі. Хоча на сьогоднішній день не було надано жодних доказів на підтримку цих звинувачень. Уряд зобов’язався розпочати незалежне розслідування», – йдеться у заяві офісу президента країни.

У заяві також зауважується, що під час нещодавніх зустрічей між південноафриканською делегацією та офіційними особами США обговорювалося питання цього російського судна – сторони досягли домовленості про те, що розслідування продовжать, а розвідувальні служби США нададуть будь-які докази, якими вони володіють.

«Тому викликає розчарування те, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію, яка підриває досягнуте розуміння з цього питання», – додали представники ПАР.

США звинуватили Південну Африку в постачанні боєприпасів Росії через російський корабель, який пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун у Кейптауні в грудні минулого року. За даними ЗМІ, ці звинувачення прозвучали від посла США в Південній Африці Рубена Бріджіті.

…