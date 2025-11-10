Соціальна нерівність та ціна життя в Україні у 2025 році.

​

​Фінансовий ландшафт України у 2025 році характеризується значним #дисбалансом доходів між основними категоріями громадян. На тлі офіційного підвищення #соціальних стандартів, реальна вартість життя залишається недосяжною для мільйонів українців. Цей аналіз розкриває разючий #контраст між доходами високопосадовців, суддів та правоохоронців, з одного боку, і працівниками критично важливих соціальних сфер, а також найбільш незахищеними верствами населення — з іншого.

​1.Доходи ключових соціальних та владних категорій

​Наведені нижче цифри є середньомісячними орієнтовними показниками на 2025 рік, що відображають оклади та основні надбавки.

#Судді (Місцевий суд) 100 000 – 120 000 грн Додаткові доплати за стаж та кваліфікацію.

Народні #Депутати (Посадовий оклад) ≈ 40 000 – 45 000 грн Додатково – кошти на забезпечення діяльності (помічники, житло) у розмірі 2,28 млн грн на рік.

Керівники (#Держслужбовці) 30 000 – 50 000 грн Залежно від органу. Керівники військових адміністрацій можуть мати премії до 113 000 грн.

#Поліцейські (Мінімальний оклад) Не менше 30 280 грн Мінімум прив’язаний до 10 ПМ працездатних осіб. Плюс надбавки за вислугу та звання.

#Лікарі (Середній/Вища категорія) 22 000 – 30 000 грн Залежно від спеціалізації та кількості укладених декларацій (в межах Програми медичних гарантій).

#Вчителі (Середній/Вища категорія) 15 000 – 20 000 грн З урахуванням надбавок за перевірку зошитів та класне керівництво.

Особи з інвалідністю (#Непрацездатні) 2361грн (мінімальна)

2.Вартість життя: Соціальні стандарти vs. Економічна реальність

​Центральною проблемою є глибокий #розрив між офіційними державними стандартами та фактичними економічними потребами громадян.

Стандарт Сума на 2025 рік

Прожитковий мінімум (ПМ) для працездатних: 3 028 грн;

Реальна мінімальна потреба: 8 000 – 12 000 грн

Мінімальна пенсія / Допомога інвалідам: 2 361 грн;

Реальна мінімальна потреба: 6 000 – 8 000 грн (без оренди житла).

Мінімальна заробітна плата: 8 000 грн.

Ключовий показник

​Офіційний прожитковий #мінімум для працездатної особи (3 028 грн) покриває лише близько 25-35% від реальної суми, необхідної для мінімально гідного існування (включаючи базові комунальні послуги, їжу та мінімальний транспорт)!!!

Для осіб, які не можуть працювати (інваліди), ця частка ще нижча!!!

​3.Наслідки соціально-фінансового дисбалансу

​Значна нерівність у #доходах має низку деструктивних наслідків, які загрожують стійкості українського суспільства.

​Деградація соціальної сфери (#освіта та #медицина)

​Низька заробітна плата #вчителів та лікарів, порівняно з чиновниками та правоохоронцями, призводить до:

​Відтік кадрів: Кваліфіковані фахівці шукають кращих фінансових умов у приватному секторі або виїжджають за кордон.

​Падіння якості послуг: Неможливість гідно оплачувати працю медиків та освітян негативно позначається на якості державних послуг, що є критично важливим для відновлення країни.

​Зростання соціальної несправедливості та недовіри

​Високі оклади суддів та значні суми на утримання депутатів (понад 2,28 млн грн на рік на одного) на тлі мізерних пенсій (2 361 грн) створюють відчуття, що державний апарат функціонує для власного збагачення, а не для потреб громадян.

Це поглиблює:

​Суспільне #розшарування: Формується прошарок фінансово захищених державних функціонерів та переважна більшість громадян, які живуть в умовах постійної фінансової кризи.

​Підрив #довіри до влади: Це може стати критичним фактором соціального напруження, особливо в умовах воєнного часу, коли суспільна консолідація є життєво необхідною.

​Узаконена #бідність

​Фіксація мінімальної допомоги для осіб з інвалідністю та пенсіонерів на рівні, який є в 3-4 рази нижчим за реальну мінімальну потребу, фактично є узаконенням бідності. Ця політика змушує найбільш незахищені верстви населення виживати, покладаючись на благодійність, родичів або гуманітарну допомогу, що суперечить концепції соціальної держави.

​Висновок:

​Фінансова політика України у 2025 році демонструє парадоксальне поєднання надвисоких витрат на утримання окремих державних функцій та критично низького рівня соціального захисту. Без кардинального перегляду підходів до формування реального прожиткового мінімуму та справедливішого розподілу бюджетних коштів між владним апаратом та критично важливими соціальними працівниками (лікарі, вчителі), Україна зіткнеться не лише з економічними, а й із глибокими соціальними та демографічними кризами.

Ставте like і підписуйтесь:

@voinydobra на youtube

@voinydobra на instagram

@voinydobra на facebook

@voinydobra на t

Воїни Добра

Мережа Купуй!