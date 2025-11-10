Apel do Prezydentów Ukrainy, Polski oraz Kierownictwa Unii Europejskiej

​Temat: Odbudowa kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnopolu jako symbolu wspólnego dziedzictwa europejskiego i sprawiedliwości historycznej.

​Szanowni Panowie Prezydenci, Szanowni Wysocy Przedstawiciele Unii Europejskiej!

​My, polska wspólnota rzymskokatolicka Tarnopola oraz wszyscy świadomi obywatele Ukrainy i Polski, zwracamy się do Państwa z głęboką wiarą w triumf sprawiedliwości historycznej i wspólnych wartości europejskich.

​Sprawiedliwość Historyczna: Naprawa Zbrodni Totalitaryzmu

​Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnopolu (1908–1954) był nie tylko świątynią, ale architektoniczną perłą neogotyku, zaprojektowaną przez wybitnego Teodora-Mariana Talowskiego, oraz duchowym sercem dużej wspólnoty rzymskokatolickiej Galicji Wschodniej.

​Został on zniszczony w 1954 roku zbrodniczą decyzją władzy radzieckiej, która dążyła do wymazania z mapy wszelkich śladów tożsamości europejskiej i religijnej. W jego miejscu postawiono Centralny Dom Towarowy (ЦУМ) – symbol ideologicznej dominacji.

​Odbudowa tej świątyni to nie tylko akt religijny, ale potężny gest polityczny i cywilizacyjny, symbolizujący ostateczne zerwanie z przeszłością sowiecką i przywrócenie Tarnopolowi historycznego, europejskiego oblicza.

​IlSymbol Jedności Polsko-Ukraińskiej i Tożsamości Europejskiej

​W czasach, gdy Ukraina heroicznie walczy o swoje prawo do bycia częścią rodziny europejskiej, a relacje polsko-ukraińskie stanowią fundament bezpieczeństwa i stabilności Europy Wschodniej, odbudowa kościoła nabiera szczególnego znaczenia:

​Wspólne Dziedzictwo: Kościół był częścią wspólnego dziedzictwa kulturowego, kształtowanego na tych ziemiach przez tysiąclecia. Jego odbudowa stanie się materialnym wcieleniem przyjaźni między naszymi narodami i wzajemnego szacunku dla historii.

​Demokratyczna Odpowiedź:

Podczas gdy rosja celowo niszczy ukraińskie cerkwie i zabytki, odrodzenie kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy będzie wspólnym projektem Ukrainy i Polski pod auspicjami UE, demonstrującym światu zaangażowanie krajów demokratycznych w ochronę i odradzanie dziedzictwa kulturowego.

​Most Między Narodami: Dla mniejszości polskiej na Ukrainie będzie to odzyskanie historycznej Ojczyzny, a dla Ukraińców – dowód na otwartość i tolerancję, które są kamieniami węgielnymi kultury europejskiej.

​Wezwanie do Działania i Współpracy

​Prosimy Państwa o potraktowanie tego projektu nie jako inicjatywy lokalnej, ale jako kluczowego elementu szerszego programu powojennej odbudowy i integracji europejskiej Ukrainy.

​Propozycje Działań:

​Prezydent Ukrainy: Nadanie odbudowie świątyni statusu projektu o znaczeniu państwowym, ułatwienie uregulowania prawnego działki (gdzie obecnie stoi ЦУМ) i zorganizowanie międzynarodowego konkursu architektonicznego.

​Prezydent Polski: Zapewnienie wsparcia politycznego i finansowego projektu, angażując polskich specjalistów (architektów, konserwatorów) do odtworzenia neogotyckiego arcydzieła.

​Kierownictwo UE: Włączenie projektu odbudowy kościoła do programów finansowania dziedzictwa kulturowego i dialogu międzykulturowego, uznając go za europejski symbol walki z totalitaryzmem.

​Odbudowa kościoła p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnopolu będzie żywym, widocznym dowodem na to, że wspólne wartości Wolności, Wiary i Kultury zawsze zwyciężają totalitarne zniszczenie. ​Z głęboką nadzieją na Państwa wsparcie i pomoc.

​Społeczność Rzymskokatolicka Tarnopola.

Ставте like і підписуйтесь:

@voinydobra на youtube

@voinydobra на instagram

@voinydobra на facebook

@voinydobra на t

Воїни Добра

Мережа Купуй!