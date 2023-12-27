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Half of Russia’s 2023 Oil and Petroleum Exports Went to China – Russia’s Novak
ОГП: правоохоронці почали розслідування розстрілу українських військовополонених під Запоріжжям
Тарнавський: наступний рік на фронті може бути ще важчим
Russia Attacks Ukraine with 46 Drones
Військові США заявляють про збиття над Червоним морем дронів і ракет, випущених хуситами
ЄС планує надати Україні 20 мільярдів євро в обхід Угорщини – FT
How Ukrainian Special Forces Secured a Critical Dnipro River Crossing
Sweden’s NATO Bid Back for Debate by Turkish Parliamentary Committee
Мар’їнський напрямок: ЗСУ продовжують стримувати армію РФ біля Новомихайлівки та Побєди – Генштаб
Залужний прокоментував дані про мобілізацію 400-500 тисяч людей
Azerbaijan Announces Expulsion of Two French Diplomats
Після атаки безпілотника на американську базу США завдали ударів по підтримуваних Іраном бойовиках в Іраку
Ukrainian Air Force Says It Destroyed Russian Ship in Crimea
Russian-Backed Union Signs Free Trade Pact With Iran
Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни в мобілізації
ПРАВДА УКРАЇНИ
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ОГП: правоохоронці почали розслідування розстрілу українських військовополонених під Запоріжжям
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за темою:
2023-12-27
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