Skip to content
стрічка:
Half of Russia’s 2023 Oil and Petroleum Exports Went to China – Russia’s Novak
Тарнавський: наступний рік на фронті може бути ще важчим
Russia Attacks Ukraine with 46 Drones
Військові США заявляють про збиття над Червоним морем дронів і ракет, випущених хуситами
ЄС планує надати Україні 20 мільярдів євро в обхід Угорщини – FT
How Ukrainian Special Forces Secured a Critical Dnipro River Crossing
Sweden’s NATO Bid Back for Debate by Turkish Parliamentary Committee
Мар’їнський напрямок: ЗСУ продовжують стримувати армію РФ біля Новомихайлівки та Побєди – Генштаб
Залужний прокоментував дані про мобілізацію 400-500 тисяч людей
Azerbaijan Announces Expulsion of Two French Diplomats
Після атаки безпілотника на американську базу США завдали ударів по підтримуваних Іраном бойовиках в Іраку
Ukrainian Air Force Says It Destroyed Russian Ship in Crimea
Russian-Backed Union Signs Free Trade Pact With Iran
Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни в мобілізації
Iran: Swedish Court Ruling Against Noury ‘Unjust,’ Seeks His Release
ПРАВДА УКРАЇНИ
Primary Navigation Menu
Menu
Важливі новини
важливі українські та світові новини
Суспільство і влада
громадянське суспільство контролює владу
Корупція
про хабарників і їх родичів
Україна і українці
усе про успіхи і проблеми українців
Війна
фронтові та військові новини
Світові новини
новини з усього світу
Бізнес
бізнесові та економічні новини
Вибирайте
найкращі товари та послуги за вигідними цінами
Про нас
Цікаві посилання
Copyright
Privacy Policy
Terms and Conditions
Контакти
En
Half of Russia’s 2023 Oil and Petroleum Exports Went to China – Russia’s Novak
…
поширити:
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
Mastodon
Nextdoor
Email
Print
за темою:
2023-12-27
Previous Post:
Тарнавський: наступний рік на фронті може бути ще важчим
коментуйте:
Cancel reply
Copyrights © 2004-2023
Правда України
·
Dmnsa
·
eStudio
·
seLLines
·
Купуй!
·
MeNeedIt