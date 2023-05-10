Рига і Оттава 15 травня розпочнуть навчання українських військових у Латвії, йдеться в заяві уряду Канади.

Збройні сили обох країн будуть проводити навчання в рамках операції UNIFIER.

«Латвія та Канада є близькими союзниками по НАТО, об’єднані нашими міцними оборонними відносинами та взаємним зобов’язанням підтримувати Україну, коли вона захищається від незаконної та невиправданої війни Росії. Розширення нашої підготовки українських офіцерів сприятиме успіху України на полі бою», – зазначила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Близько 800 членів канадських військовослужбовців наразі дислокуються в Латвії, де Канада з 2017 року служить базовою державою передової бойової групи НАТО в Латвії.

Наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що західні партнери України «підготували і спорядили більше ніж дев’ять нових українських бронетанкових бригад». Точно невідомо, скільки солдатів було залучено до навчань, але в західних військах бригада налічує від 3000 до 5000 військових.

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