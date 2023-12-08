Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія для початку переговорів про вступ до ЄС.

Йдеться про законопроєкти щодо внесення змін до закону «Про запобігання корупції» (№10262), щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (№10060), посилення незалежності Національного антикорупційного бюро(№10203-1)та прав національних меншин (№ 10288-1). Ці документи сьогодні схвалила Верховна Рада.

Законопроєкт №10262 передбачає скасування обмежень повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до нацбезпеки під час воєнного стану.

Законопроєкт №10060 спрямований на вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів, зміцнення спроможності САП регулювати власну організаційну структуру та діяльність, а також уточнення повноважень керівника САП. Крім того, документ щодо діяльності НАБУ передбачає збільшення його кадрового складу на 300 осіб – з 700 до 1000.

Інший євроінтеграційний законопроєкт № 10288-1, серед іншого, передбачає, що у класах з навчанням мовами нацменшин, які є офіційними мовами ЄС, гарантується право на використання мови цієї нацменшини в освітньому процесі поряд з державною мовою.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Зі звіту випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У документі йшлося про те, що «Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу».

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.



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