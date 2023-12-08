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стрічка:
Зеленський підписав закони, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія
The Geopolitics of the Nagorno-Karabakh Conflict
Ремонт метро: у Києві курсуватиме транспорт, який дублюватиме маршрути закритих станцій
Повітряні сили: сили ППО збили 14 російських ракет із 19
Japan Pledges $4.5 Billion to Ukraine
Німецькі дослідники констатують різке скорочення міжнародної допомоги Україні
In Paris Exile, Family Becomes Proud ‘Voice’ of Jailed Iran Nobel Winner
У Секторі Гази загинув син ізраїльського міністра, колишнього голови Генштабу
Europe Fears Surge in African Migration as Niger Repeals Trafficking Law
Путін відвідав Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію
Denmark Passes Bill to Stop Quran Burnings
Росія: суд продовжив Гіркіну термін тримання під вартою
Azerbaijan Leader Calls Snap Presidential Vote For Feb. 7
Україна просить США про надання бойових вертольотів і військово-транспортних літаків – Reuters
EU, Chinese Leaders Meet in Beijing
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The Geopolitics of the Nagorno-Karabakh Conflict
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за темою:
2023-12-08
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