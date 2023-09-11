Російські військові минулого місяця націлили «кілька ракет» у цивільне вантажне судно в Чорному морі, повідомляє МЗС Британії (FCDO) з посиланням на дані розвідки.

За повідомленням, судно Чорноморського флоту Росії випустило ракети, серед яких дві крилаті ракети «Калібр», у бік південноукраїнського порту Одеса 24 серпня, їх успішно збили українські війська.

Як зазначає уряд Британії з посиланням на розсекречені розвіддані, ймовірною ціллю було вантажне судно під прапором Ліберії, яке стояло в порту.

«Ця атака відбулася після попереджень уряду США про те, що російські військові можуть атакувати цивільні судна в Чорному морі. Завдяки ППО України атака на цивільне судно не вдалася. Жодна з ракет не досягла цілі», – йдеться в заяві.

Британія наголошує, що ця нереалізована атака є «яскрава демонстрація продовження спроб Росії задушити економіку України».

«Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він відчайдушний. Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу. Це частина схеми російської агресії в Чорному морі», – зазначив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.



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