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стрічка:
Zelenskyy Visits Lithuania to Discuss European Support Amid Russia War
МЗС радить українцям не їздити до Еквадору через безпекову ситуацію
У Польщі затримали ексміністра внутрішніх справ і його заступника, у Варшаві спалахнув протест
ООН: близько 40% населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги в 2024-му
Journalists Question Relevancy of Ukraine’s United TV Marathon
Відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні обговорили на Ставці – Зеленський
Half the World to Vote in 2024, With Global Ramifications
Розвідка Британії оцінила збитки Росії від ударів ЗСУ по аеродромах у Саках і Севастополі
Gabriel Attal Becomes France’s Youngest PM as Macron Seeks Reset
Через негоду в Україні знеструмлено понад 1000 населених пунктів – Міненерго
Умєров: внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці виявив порушень «на понад 10 мільярдів»
Ukraine Says It Exported 15M Tons of Cargo Via Black Sea
Вербувальник розповів про погрози сербським найманцям в армії РФ
Global Election Year Ahead Lays Bare Strife Between East and West
Бі-Бі-Сі: у Росії в СІЗО і колоніях утримують тисячі українських цивільних
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Zelenskyy Visits Lithuania to Discuss European Support Amid Russia War
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за темою:
2024-01-10
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МЗС радить українцям не їздити до Еквадору через безпекову ситуацію
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