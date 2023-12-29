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стрічка:
Космонавти РФ та астронавти США продовжать спільні польоти на МКС до 2025 року
Zelenskyy Says He Discussed Peace Formula With Pope
Україну атакують кілька груп «шахедів» – Повітряні сили ЗСУ
More Children Taken From Ukraine’s Russia-Held Regions Arrive in Belarus
США запровадили санкції проти голови Асоціації валютних обмінників Ємену через фінансування хуситів
Rivers Remain High in Parts of Northern and Central Europe After Heavy Rain
Міноборони: Україна та Франція нарощують співпрацю у протиповітряній та протиракетній обороні
Ukraine Reports Downing Russian Drones as Zelenskyy Thanks US for Aid
У Чорному морі цивільне судно підірвалося на російські міні, є поранені – Сили оборони півдня
India, Russia Reaffirm Friendship, Discuss Growing Trade, Strategic Ties
Зурабішвілі засудила «факт захоплення росіянами грузинських земель»
Poland Close to Being Able to End Ukraine Border Blockade, Says Prime Minister
Jacques Delors, Father of European Integration, Dies at 98
Кім Чен Ин наказав військовим КНДР прискорити підготовку до війни – ЦТАК
Україна серійно виготовляє аналоги дронів Shakhed – Мінстратегпром
ПРАВДА УКРАЇНИ
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Zelenskyy Says He Discussed Peace Formula With Pope
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за темою:
2023-12-29
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