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Zelenskyy: Pause in War Would Only Help Russia Re-Arm
Росія може використати Придністров’я для блокування «зернового коридору» з України – ISW
Синєгубов повідомив про стан постраждалих від удару Росії в Харкові. Їх число зросло до 11
«Влучили двома ракетами біля готелю в середмісті». У Харкові зросло число постраждалих – ОВА
Belarus Sends Children From Occupied Parts of Ukraine for Training With Belarusian Army
Залужний: війська РФ намагаються наступати на всіх напрямках, ЗСУ відбивають всі атаки
Turkey Arrests Alleged Israeli Spies as Israel Vows Hamas Revenge
Zelenskyy Visits Lithuania to Discuss European Support Amid Russia War
МЗС радить українцям не їздити до Еквадору через безпекову ситуацію
У Польщі затримали ексміністра внутрішніх справ і його заступника, у Варшаві спалахнув протест
ООН: близько 40% населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги в 2024-му
Journalists Question Relevancy of Ukraine’s United TV Marathon
Відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні обговорили на Ставці – Зеленський
Half the World to Vote in 2024, With Global Ramifications
Розвідка Британії оцінила збитки Росії від ударів ЗСУ по аеродромах у Саках і Севастополі
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Zelenskyy: Pause in War Would Only Help Russia Re-Arm
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за темою:
2024-01-11
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Росія може використати Придністров’я для блокування «зернового коридору» з України – ISW
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