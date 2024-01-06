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World Elections 2024
Польські фермери розблокують кордон у Медиці сьогодні – страйкарі підписали угоду з урядом
Pro-Palestinian Protesters Block Bridge Outside UK Parliament
У МЗС відреагували на «паспортизацію» українських дітей в Росії
Росія втратила за добу 800 військових, понад 10 артсистем і 7 танків – Генштаб ЗСУ
Верховний суд США розгляне апеляцію Трампа щодо дискваліфікації його у Колорадо
Mercedes-Benz Investigates How Its Cars Surface in North Korea Despite Ban
Заворушення у Капітолії: Байден заявив, що 6 січня був днем, коли «ми ледь не втратили Америку»
Global Food Prices Decline From Record Highs in 2022, UN Says — Except for Two Staples
German Farmers Prevent Deputy Chancellor from Leaving Ferry
Агентство відновлення попереджає про можливе обмеження руху через негоду
Сили РФ на лівому березі Дніпра знову почали застосовувати бронетехніку – Гуменюк
Extreme Cold Leaves Thousands Without Power in Nordic Countries
На кордоні України та Польщі у чергах 2 тисячі вантажівок – ДПСУ
Cитуація на фронті може змінитися, але Путін не зможе досягнути своєї кінцевої мети – Держдеп США
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за темою:
2024-01-06
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Польські фермери розблокують кордон у Медиці сьогодні – страйкарі підписали угоду з урядом
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