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Vatican Announcement on Same-Sex Blessings Pushes Boundaries
У Сенаті США кажуть, що угода щодо допомоги Україні та кордону малоймовірна до січня – ЗМІ
Swedish Court Upholds Life Sentence in Iran Executions Case
Генштаб: війська РФ 8 разів намагались штурмувати ЗСУ на лівобережжі Херсонщини – отримали відсіч
N. Korea’s ‘Reckless’ Missile Launches Need ‘Robust’ Global Response: G7
У Росії ультранаціоналістична ЛДПР висуває свого лідера кандидатом у президенти
Hyundai Motor to Take $219 Million Hit on Sale of Russian Plant
У КМДА повідомили про перші відшкодування поїздок пасажирам через пересадку на станції метро «Либідська»
West Accuses Iran of Illegally Testing Missiles, Sending Russia Drones
Фінляндія підписала угоду про військову співпрацю зі США
Iceland Volcano Erupts Weeks After Thousands Were Evacuated
У Белграді опозиція вийшла на протести проти результатів парламентських виборів
EU Targets Russia’s Diamond Industry in Latest Round of Ukraine War Sanctions
«Ніч ставатиме чорнішою» – письменник Акунін про порушення проти нього в РФ кримінальної справи
US Lawmakers Still Negotiating Ukraine Aid Deal as Holidays Near
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Vatican Announcement on Same-Sex Blessings Pushes Boundaries
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за темою:
2023-12-20
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У Сенаті США кажуть, що угода щодо допомоги Україні та кордону малоймовірна до січня – ЗМІ
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