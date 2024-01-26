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У РФ назвали нових «іноагентів» і оголосили в розшук письменника Акуніна
US Senators Express Concern Over North Korea-Russia Cooperation
Russian Court Extends Detention of US Journalist
Суд ООН оголосив проміжне рішення у справі про звинувачення Ізраїлю в геноциді
Bloomberg: Росія за 2023 рік ввезла чіпи зі США та Європи на 1 мільярд
US Scientist Offers Britain Advice on Making Tea; Brits Aren’t Having It
У РФ подружжя заарештували за листівки українською мовою
UN Security Council Discusses Russian Military Plane Crash Near Ukraine Border
Конституційна рада Франції помʼякшила закон про імміграцію
Conflicts Boost Turkey’s Interest in New China-Europe Trade Route
У РФ розслідують падіння Іл-76 як «теракт»
UK and US Sanction Senior Houthis Over Red Sea Shipping Attacks
Україна домовилася з ЄС про наступні кроки в межах переговорів про її вступ – Стефанішина
Nepal Asks Russia to Return Nepalis Fighting in Ukraine
Начальник Генштабу Британії закликає посилювати армію через загрозу Росії
ПРАВДА УКРАЇНИ
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US Senators Express Concern Over North Korea-Russia Cooperation
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за темою:
2024-01-26
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