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US, Britain Impose New Sanctions Against Hamas Operatives
Hong Kong-Raised British Painter Launches ‘Silent Protest’ Show in London
Кліматичний саміт ООН закликав відмовитися від викопного палива, але без жорстких формулювань
ООН не засудила «Хамас» у резолюції про припинення вогню у Секторі Гази. Повідомляють про залив водою тунелів у секторі
Президент Євроради про новий можливий термін Путіна: «ми не наївні»
Biden Echoes Wish for Ukraine Victory, Asks Congress to Approve Aid
Війська РФ атакували Одещину дронами, двоє людей постраждали – ОВА
Finland Set to Reopen 2 Crossings on Russian Border
«Знаємо, з чим маємо справу»: міністр оборони Латвії про загрозу від РФ
Ukrainians Anxious as US Aid Package Remains in Doubt
Єменські хусити взяли відповідальність за напад на танкер під прапором Норвегії
Turkey Suspends All League Games After Club President Punches Referee at Top-Flight Match
«Київстар» не працює з ночі 12 грудня, «спеціалісти працюють над усуненням проблеми»
Biden to host Zelenskyy amid congressional impasse on Ukraine aid
Найбільший у світі хостинг сповістив клієнтів із Росії про розірвання контрактів
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US, Britain Impose New Sanctions Against Hamas Operatives
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за темою:
2023-12-13
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