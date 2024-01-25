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стрічка:
UN Security Council to Discuss Russian Military Plane Crash Near Ukraine Border
КНДР заявила про випробування нової крилатої ракети
Analysts: US, South Korea Should Be Ready for Russia-North Korea Alliance
У російському місті Туапсе горить нафтопереробний завод, аеропорт Сочі не приймає рейси
Can the US Do More to Help Ukraine?
У Конгресі США підтримали конфіскацію заморожених активів РФ на користь України
British Billionaire Pleads Guilty in US Insider Trading Case
Над Дніпровським районом збили дві ракети, один чоловік поранений через падіння уламків
Russia Eyes Nuclear Deterrent After Military Losses in Ukraine, Report Warns
Канада передасть Україні 10 багатоцільових човнів – міністр оборони
More Middle East Strikes as First Ukraine Defense Contact Group of New Year Begins
Нідерланди заарештували трьох осіб, підозрюваних у постачанні до РФ товарів військового призначення
Why European Farmers Are Up in Arms
У Харкові зросло число поранених унаслідок нічного російського обстрілу – влада
Ukraine Aid-Border Security Deal in Congress Likely a Week Away
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UN Security Council to Discuss Russian Military Plane Crash Near Ukraine Border
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за темою:
2024-01-25
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КНДР заявила про випробування нової крилатої ракети
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