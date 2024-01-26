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У РФ подружжя заарештували за листівки українською мовою
UN Security Council Discusses Russian Military Plane Crash Near Ukraine Border
Конституційна рада Франції помʼякшила закон про імміграцію
Conflicts Boost Turkey’s Interest in New China-Europe Trade Route
У РФ розслідують падіння Іл-76 як «теракт»
UK and US Sanction Senior Houthis Over Red Sea Shipping Attacks
Україна домовилася з ЄС про наступні кроки в межах переговорів про її вступ – Стефанішина
Nepal Asks Russia to Return Nepalis Fighting in Ukraine
Начальник Генштабу Британії закликає посилювати армію через загрозу Росії
UN Security Council to Discuss Russian Military Plane Crash Near Ukraine Border
КНДР заявила про випробування нової крилатої ракети
Analysts: US, South Korea Should Be Ready for Russia-North Korea Alliance
У російському місті Туапсе горить нафтопереробний завод, аеропорт Сочі не приймає рейси
Can the US Do More to Help Ukraine?
У Конгресі США підтримали конфіскацію заморожених активів РФ на користь України
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UN Security Council Discusses Russian Military Plane Crash Near Ukraine Border
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за темою:
2024-01-26
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