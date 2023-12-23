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стрічка:
Війська РФ намагались атакувати Кропивницький балістичними ракетами з Криму – Ігнат
Ukraine Shoots Down Russian Fighter Jets
У ВМС розповіли про оперативну ситуацію з кораблями РФ у Чорному морі
Сікорський у Києві: Польща і Україна мають спільну мету – поразка Росії
Czechs Mourn Victims of University Shooting as Police Tighten Security
Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік
Estonia Bolstering Security Measures With US Presence on Ground
За добу відбулось 60 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ
Spain’s Annual ‘El Gordo’ Lottery Distributes More Than $2.8 Billion
ЗСУ можуть взяти під вогневий контроль «важливу для логістики» сил РФ трасу через Армянськ – Гуменюк
British Economy Shrinks in Third Quarter
Нічні удари військ РФ: на Миколаївщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт, в Одеській області – зерносховище
Syriac Christmas Message Stirs Debate in Turkish Parliament
Стрілянина в Празі: поліція уточнила кількість жертв
White House Says It Is Preparing New Proposal to Free American Journalist Jailed in Russia
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Ukraine Shoots Down Russian Fighter Jets
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за темою:
2023-12-23
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Війська РФ намагались атакувати Кропивницький балістичними ракетами з Криму – Ігнат
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