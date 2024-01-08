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Ukraine Reports Russian Attacks Using 51 Cruise Missiles
Армія РФ поцілила по Новомосковську: 24 постраждалих, із них 5 дітей – влада
Чеський урядовець попросив вибачення за вечірку під час стрілянини в університеті
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РФ планує сім пусків міжконтинентальних балістичних ракет у 2024 році – Міноборони
5 Trapped in Slovenia Cave After Rainfall Increases Water Levels
Японія виділила 37 млн доларів для України на системи виявлення дронів
Italian Foreign Minister Calls For Formation of EU Army
Police Investigate UK Post Office after IT Problem Leads to Wrongful Theft Accusations
Росія втратила ще 860 військових та 4 танки – нові дані Генштабу ЗСУ
Українці та іспанці в Барселоні вимагали посилити військову підтримку України
World Elections 2024
Польські фермери розблокують кордон у Медиці сьогодні – страйкарі підписали угоду з урядом
Pro-Palestinian Protesters Block Bridge Outside UK Parliament
У МЗС відреагували на «паспортизацію» українських дітей в Росії
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Ukraine Reports Russian Attacks Using 51 Cruise Missiles
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за темою:
2024-01-08
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Армія РФ поцілила по Новомосковську: 24 постраждалих, із них 5 дітей – влада
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