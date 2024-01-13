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Штормова погода не дозволяє Росії використовувати морські ракетоносії на півдні – Гуменюк
Ukraine Reaches $3.2 Billion Security Agreement with UK
Росія: у Санкт-Петербурзі горить склад інтернет-магазину
Bear Rescued From Bombed-Out Ukrainian Zoo Finds New Home in Scotland
Експертам МАГАТЕ досі не дали доступу до реакторних залів трьох енергоблоків ЗАЕС – Ґроссі
Сербська опозиційна партія подала скаргу, заявивши про фальсифікацію виборів
Belarusian Journalist on Trial for Covering Protests, Faces Years in Prison
Уряд виділив додаткові 2,5 мільярди гривень на фортифікаційні споруди
Human Rights Watch Accuses Israel of War Crimes, Criticizes ‘Selective Outrage’ of Allies
Ізраїль на суді в Гаазі: «ми не починали війну, а захищаємося від «Хамасу»
China’s Xi Says Wants Closer EU Ties in Meeting with Belgium PM
У МЗС Ірану відреагували на удари по позиціях руху Хуті в Ємені
North Korea to Welcome Russian Tourists, the First Since Pandemic, Report Says
США і Британія завдали ударів по підтримуваних Іраном Хуті в Ємені – ЗМІ
US, UK Strike Back at Several Houthi Sites in Yemen
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Ukraine Reaches $3.2 Billion Security Agreement with UK
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за темою:
2024-01-13
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