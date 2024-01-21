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«Боже око»: як за діяльністю Росії стежать під час таємних розвідувальних польотів НАТО (фоторепортаж)
Ukraine Military: Russia Has Lost 376.030 Troops in Ukraine
Сили оборони у районі Крохмального на Харківщині «відійшли на запасні позиції» – речник
Словаччина відновить співпрацю з Росією та Білоруссю у сфері культури
Zelenskyy Says He Is Fearful of Second Trump Presidency
Генштаб ЗСУ: ситуація на фронті – складна, найбільше війська РФ атакують на Авдіївському напрямку
3 Officers Convicted in Paris Police Violence Case
EU Steps Up to Supply Ukraine with Ammunition
На Київщині внаслідок агресії Росії були зруйновані 135 медзакладів – влада
Вночі Росія атакувала Україну ракетами С-300 і «шахедами» – Повітряні сили ЗСУ
China Skirts Sanctions to Make Russia Its Top Oil Supplier in 2023
«50 мільйонів запитів»: Гороховський заявив про потужну атаку на Monobank
Microsoft Says Russian Hackers Spied on Its Executives
Смерть Галини Гатчінс: актору Болдуїну знову висунули обвинувачення
Is Europe Ready for Possible Return of President Trump?
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Ukraine Military: Russia Has Lost 376.030 Troops in Ukraine
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за темою:
2024-01-21
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