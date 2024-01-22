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Зеленський після зустрічі з Туском повідомив про новий оборонний пакет від Польщі
Ukraine Downs Russian Drones as Russia Blames Ukraine for Attacks on Civilians
СБУ: жителя Миколаєва затримали за підозрою в зборі даних про військові шпиталі та Сили оборони
Israel OKs Plan for Norway to Hold Gaza Tax Funds
Іранський солдат відкрив вогонь по колегах, убивши п’ятьох осіб
Dozens Dead, Injured After Shelling in Donetsk; Russia Blames Ukraine
Голова ОВА повідомив про руйнування на Нікопольщині через російські удари
Storm Isha’s Rain, Wind Expected to Batter UK, Ireland
«Боже око»: як за діяльністю Росії стежать під час таємних розвідувальних польотів НАТО (фоторепортаж)
Ukraine Military: Russia Has Lost 376.030 Troops in Ukraine
Сили оборони у районі Крохмального на Харківщині «відійшли на запасні позиції» – речник
Словаччина відновить співпрацю з Росією та Білоруссю у сфері культури
Zelenskyy Says He Is Fearful of Second Trump Presidency
Генштаб ЗСУ: ситуація на фронті – складна, найбільше війська РФ атакують на Авдіївському напрямку
3 Officers Convicted in Paris Police Violence Case
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Ukraine Downs Russian Drones as Russia Blames Ukraine for Attacks on Civilians
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за темою:
2024-01-22
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