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стрічка:
Ukraine Downs Five Russian Drones
На Донеччині за добу через російські обстріли поранена одна людина – ОВА
Britain Calls for Jimmy Lai’s Release as Hong Kong Trial Begins
Ukraine Inches Closer to EU Membership
Україна готує «необхідні контури рішень» для використання заморожених активів РФ – Зеленський
Вибух у сільраді на Закарпатті: суд відправив депутата під варту без можливості внесення застави
Researchers Cite Western Progress in Curbing Electronics Transfers to Russian-Iranian Drone Facility
У Сербії проходять вибори, їх розглядають як референдум щодо правління Вучича
In Pivotal Moment, Notre Dame Cathedral Spire Gets Golden Rooster Weathervane
Двоє людей поранені в Запорізькій області через російські обстріли – ОВА
Portugal’s Socialists Pick Young New Leader for March Election
За добу відбулось понад 70 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ
Cardinal Sentenced to 5½ Years in Vatican Fraud Trial
Британський есмінець збив імовірний ударний безпілотник у Червоному морі
Russia Launches Drone Attack Across Ukraine
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Ukraine Downs Five Russian Drones
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за темою:
2023-12-18
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На Донеччині за добу через російські обстріли поранена одна людина – ОВА
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