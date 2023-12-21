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стрічка:
Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА
Shooting in Prague Kills 15 People
Марченко розповів про ризики браку фінансування на початку 2024 року: «вже зараз працює план Б»
FIFA, UEFA Acted Contrary to EU Competition Law in Blocking Super League, Court Says
Влада про російську атаку БПЛА на Черкащині – пошкодження є, але незначні
Рада Безпеки ООН знову відклала голосування щодо резолюції про допомогу Газі
French Pharma Firm Ordered to Pay Millions Over Deadly Diabetes Drug
На Дніпропетровщині збили два БПЛА, на Полтавщині уламки дрона впали на житловий будинок – влада
Iran Summons Sweden’s Envoy to Protest Ex-Official’s Life Sentence
Австрійська OMV вивчає указ Путіна про націоналізацію її активів
Health Care Under Siege as Ukraine Enters Second Winter of War
СБУ повідомила про підозру керівництву російської ЦВК через «вибори» на окупованих територіях
EU Agrees New Rules on Hosting Migrants, Seeks to Cut Numbers
На Херсонщині через російські обстріли поранені 16 людей, зокрема четверо дітей – влада
У Держдепі відреагували на слова Зеленського про підтримку США
ПРАВДА УКРАЇНИ
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Shooting in Prague Kills 15 People
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за темою:
2023-12-21
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Марченко розповів про ризики браку фінансування на початку 2024 року: «вже зараз працює план Б»
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Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА
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