Skip to content
стрічка:
У Дніпрі родичі військовополонених вбрали ялинку кульками з іменами бійців і вимогами повернути їх додому
Russian Shelling Kills 4, Injures 9 in Ukraine’s Kherson
«Немає нічого святого»: Гуменюк оцінила, чи може Росія посилити обстріли на Різдво
UN Says Swedish Citizen Faces Iran Execution ‘Shortly’
Anti-War Russian Blocked From Challenging Putin in Election
«Один із ключів до завершення війни»: Зеленський про збиття російських Су-34
Гарантії безпеки: в Офісі президента розповіли, які країни ЄС ще не приєдналися до декларації
Czech Republic Holds Day of Mourning for Victims of Worst Mass Killing
Війська РФ намагались атакувати Кропивницький балістичними ракетами з Криму – Ігнат
Ukraine Shoots Down Russian Fighter Jets
У ВМС розповіли про оперативну ситуацію з кораблями РФ у Чорному морі
Сікорський у Києві: Польща і Україна мають спільну мету – поразка Росії
Czechs Mourn Victims of University Shooting as Police Tighten Security
Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік
Estonia Bolstering Security Measures With US Presence on Ground
ПРАВДА УКРАЇНИ
Primary Navigation Menu
Menu
Важливі новини
важливі українські та світові новини
Суспільство і влада
громадянське суспільство контролює владу
Корупція
про хабарників і їх родичів
Україна і українці
усе про успіхи і проблеми українців
Війна
фронтові та військові новини
Світові новини
новини з усього світу
Бізнес
бізнесові та економічні новини
Вибирайте
найкращі товари та послуги за вигідними цінами
Про нас
Цікаві посилання
Copyright
Privacy Policy
Terms and Conditions
Контакти
En
Russian Shelling Kills 4, Injures 9 in Ukraine’s Kherson
…
поширити:
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
Mastodon
Nextdoor
Email
Print
за темою:
2023-12-24
Previous Post:
«Немає нічого святого»: Гуменюк оцінила, чи може Росія посилити обстріли на Різдво
Next Post:
У Дніпрі родичі військовополонених вбрали ялинку кульками з іменами бійців і вимогами повернути їх додому
коментуйте:
Cancel reply
Copyrights © 2004-2023
Правда України
·
Dmnsa
·
eStudio
·
seLLines
·
Купуй!
·
MeNeedIt