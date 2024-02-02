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стрічка:
Russian Drones Knock Out Power in Central, Northeastern Ukraine
In Rare Intervention, US Urges Britain to ‘Reassess’ Cuts to Armed Forces
Експрацівник ЦРУ проведе 40 років у тюрмі за передачу даних WikiLeaks та дитячу порнографію – прокуратура
World Court to Rule on Jurisdiction in Russia-Ukraine Genocide Case
У Держдепі CША відреагували на заяву Путіна про «демілітаризовану зону» між РФ і Україною
Gunmen Take Hostages at US Company’s Factory in Turkey in Apparent Protest of Gaza War
У Словаччині тисячі людей вийшли на протест проти політики уряду Фіца
ЗСУ за добу відбили 15 російських атак біля Авдіївки – Генштаб
«Укрнафта» заявляє, що надала НАБУ «всю необхідну інформацію для перевірки»
Віцепремʼєр Федоров обіцяє, що «безпілотників буде більше»
Dissident Russian Rockers Held in Thailand Fly to Israel, Band Says
У Білому домі заявили, що на тлі затримки надання ЄС артснарядів Києву допомога США є критично важливою
China Circumspect After International Court Ruling on Israel
Україна розслідує 120 тисяч воєнних злочинів, по деяких вже є рішення судів – генпрокурор
Red Sea Container Shipping Down 30% Over Attacks, IMF Says
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Russian Drones Knock Out Power in Central, Northeastern Ukraine
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за темою:
2024-02-02
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