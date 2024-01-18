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стрічка:
Russia, Ukraine Down Drones in Latest Overnight Attacks
Мер Москви і Міноборони РФ знову заявляють про спробу атаки дронів
Heavy Snowfall, Freezing Rain Disrupt Transport in Scandinavia, Germany
Сили ППО збили чотири дрони на Дніпропетровщині – повітряне командування «Схід»
In Slovenia, Broadcaster RTV Faces ‘Bumpy Road’ to Reform
«Не пригадую такого з часів Януковича» – Потураєв про тиск на журналістів
King Charles To Have Prostate Operation Next Week While Kate Recovers From Abdominal Surgery
CБУ відкрила справу через прослуховування Bihus.Info
Clashes Break Out in Russian Region Over Jailing of Rights Activist
Комітет Ради найближчим часом сформує запит до СБУ щодо стеження за журналістами Bihus.Info – Юрчишин
Russian Missile Attack Wounds 17 in Kharkiv
Шольц: Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 мільярдів євро в 2024
Guinness World Records Has Doubts About Age of World’s Oldest Dog
Обстріли Харкова: кількість постраждалих зросла до 17 – місцева влада
At Davos Summit, Zelenskyy Tries to Keep Ukraine at Top of Global Agenda
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Russia, Ukraine Down Drones in Latest Overnight Attacks
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за темою:
2024-01-18
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Мер Москви і Міноборони РФ знову заявляють про спробу атаки дронів
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