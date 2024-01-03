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Russia Says it Repelled Ukrainian Missile Attack on Belgorod Region
Командувач ОСУВ «Таврія»: армія Росії зменшила кількість атак піхоти, але активно залучає авіацію
США та ЄС відреагували на ракетний удар РФ по Україні
У Севастополі повідомляють про звуки вибухів. Окупаційна влада каже про збиту ракету
Ukrainian Apartment Dweller Works Hard to Cope After Russian Bombing
Після атаки РФ енергетики повністю відновили електропостачання на Київщині – ДТЕК
France Embassy in Niger Closed ‘Until Further Notice’: Ministry
У Бєлгороді є загиблий і поранені під час третьої за день повітряної тривоги – влада
Beijing Criticizes Netherlands’ Move to Block ASML Exports to China
Майже 260 тисяч споживачів залишилися в Києві без електрики через удар РФ – Міненерго
Russian Drones Hit Sites Linked to Ukrainian Nationalists
У низці населених пунктів Луганщини вже майже три тижні немає світла – влада
Атака дронів на Київщину: уламки пошкодили будинки і автівки – ОВА
Fifth Suspect Detained With Ties to Cologne Cathedral Threat
Вночі поліція зафіксувала один запуск салютів. Адмінпротокол склали на громадянина Росії
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Russia Says it Repelled Ukrainian Missile Attack on Belgorod Region
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за темою:
2024-01-03
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Командувач ОСУВ «Таврія»: армія Росії зменшила кількість атак піхоти, але активно залучає авіацію
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