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стрічка:
Житель Херсона загинув внаслідок російського обстрілу – Прокудін
Russia Launches Deadly Missile Barrage at Ukraine’s Capital and Kharkiv
У Чорному морі Росія тримає два носії «Калібрів» – ВМС
РФ в окупованому Криму інкримінує арештованому Кирилу Бараннику «державну зраду»
Cambodia, France Boost Relations in Hun Manet’s First Western Visit
Spain High Court Rules 2021 Mass Deportation of Minors to Morocco Was Illegal
РФ оголосила Антивоєнний комітет «небажаною організацією»
Russian Diasporas Protest Political Imprisonment in Russia
Зеленський після зустрічі з Туском повідомив про новий оборонний пакет від Польщі
Ukraine Downs Russian Drones as Russia Blames Ukraine for Attacks on Civilians
СБУ: жителя Миколаєва затримали за підозрою в зборі даних про військові шпиталі та Сили оборони
Israel OKs Plan for Norway to Hold Gaza Tax Funds
Іранський солдат відкрив вогонь по колегах, убивши п’ятьох осіб
Dozens Dead, Injured After Shelling in Donetsk; Russia Blames Ukraine
Голова ОВА повідомив про руйнування на Нікопольщині через російські удари
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Russia Launches Deadly Missile Barrage at Ukraine’s Capital and Kharkiv
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за темою:
2024-01-23
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