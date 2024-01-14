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Russia Designates Popular Writer A ‘Foreign Agent’ Over Ukraine Stance
Внаслідок обстрілу силами РФ села на Херсонщині постраждав чоловік – влада
Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі – Сили оборони
Huge Fire Engulfs Warehouse in Russia Outside of St Petersburg
Штормова погода не дозволяє Росії використовувати морські ракетоносії на півдні – Гуменюк
Ukraine Reaches $3.2 Billion Security Agreement with UK
Росія: у Санкт-Петербурзі горить склад інтернет-магазину
Bear Rescued From Bombed-Out Ukrainian Zoo Finds New Home in Scotland
Експертам МАГАТЕ досі не дали доступу до реакторних залів трьох енергоблоків ЗАЕС – Ґроссі
Сербська опозиційна партія подала скаргу, заявивши про фальсифікацію виборів
Belarusian Journalist on Trial for Covering Protests, Faces Years in Prison
Уряд виділив додаткові 2,5 мільярди гривень на фортифікаційні споруди
Human Rights Watch Accuses Israel of War Crimes, Criticizes ‘Selective Outrage’ of Allies
Ізраїль на суді в Гаазі: «ми не починали війну, а захищаємося від «Хамасу»
China’s Xi Says Wants Closer EU Ties in Meeting with Belgium PM
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Russia Designates Popular Writer A ‘Foreign Agent’ Over Ukraine Stance
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за темою:
2024-01-14
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Внаслідок обстрілу силами РФ села на Херсонщині постраждав чоловік – влада
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