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Putin, in New Year Address, Makes Only Passing Reference to Ukraine
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КНДР заявила про намір запустити три нові супутники-шпигуни у 2024 році
New Zealand’s Auckland Is First Major City to Ring in 2024 as War Shadows Celebrations Elsewhere
Чехія відмовилась брати участь в засіданні Радбезу ООН, яке скликає Росія
Oscar-Nominated Actor Tom Wilkinson Dies at 75
Наступний рік стане часом «глобальних рішень» – Зеленський
Росія знову запустила «шахеди» по Україні – Повітряні сили ЗСУ
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Separatist Bosnian Serb Leader Dodik Vows to Tear his Country Apart Despite US Warnings
Зеленський про удар Росії 29 грудня: 39 людей загинули, постраждали майже 120 міст і сіл
По всій Україні оголосили тривогу через ракетну небезпеку
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Генсек ООН прокоментував нічні обстріли України
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Putin, in New Year Address, Makes Only Passing Reference to Ukraine
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за темою:
2024-01-01
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Подружжя Зеленських привітало українців зі святом: «наш Новий рік буде таким, яким ми його хочемо»
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