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Блінкен вчетверте за три місяці відвідує Близький Схід
North Korea Supplied Russia With Ballistic Missiles for Use Against Ukraine, White House Says
Pope Francis Deeply Concerned by Arrests of Catholic Clergy in Nicaragua
Зведення Генштабу: українські військові відбили атаки сил РФ на 6 напрямках
Лукашенко підписав закон про довічні гарантії президенту Білорусі
NATO-Ukraine Council to Meet on Russian Drone, Missile Attacks
White House Urges Congress to Fund Ukraine Fight
США вичерпали бюджет на допомогу Україні – Кірбі
Путін не поводиться як людина, яка готова до переговорів – Білий дім
IAEA Denied Access to Parts of Russia-Controlled Ukraine Power Plant
Extreme Cold Grips Nordic Countries as Floods Hit Western Europe
Війська РФ завдали два ракетні удари по Харкову. Влада повідомила про наслідки
Іран пообіцяв відповідь після вибухів, через які загинули понад 100 людей
Thousands of Doctors in Britain Walk Off the Job in their Longest-Ever Strike
Russia Says it Repelled Ukrainian Missile Attack on Belgorod Region
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North Korea Supplied Russia With Ballistic Missiles for Use Against Ukraine, White House Says
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за темою:
2024-01-04
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