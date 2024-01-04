Skip to content
стрічка:
Лукашенко підписав закон про довічні гарантії президенту Білорусі
NATO-Ukraine Council to Meet on Russian Drone, Missile Attacks
White House Urges Congress to Fund Ukraine Fight
США вичерпали бюджет на допомогу Україні – Кірбі
Путін не поводиться як людина, яка готова до переговорів – Білий дім
IAEA Denied Access to Parts of Russia-Controlled Ukraine Power Plant
Extreme Cold Grips Nordic Countries as Floods Hit Western Europe
Війська РФ завдали два ракетні удари по Харкову. Влада повідомила про наслідки
Іран пообіцяв відповідь після вибухів, через які загинули понад 100 людей
Thousands of Doctors in Britain Walk Off the Job in their Longest-Ever Strike
Russia Says it Repelled Ukrainian Missile Attack on Belgorod Region
Польські активісти оголосили про відновлення блокування пункту пропуску «Медика – Шегині»
Командувач ОСУВ «Таврія»: армія Росії зменшила кількість атак піхоти, але активно залучає авіацію
США та ЄС відреагували на ракетний удар РФ по Україні
У Севастополі повідомляють про звуки вибухів. Окупаційна влада каже про збиту ракету
ПРАВДА УКРАЇНИ
Primary Navigation Menu
Menu
Важливі новини
важливі українські та світові новини
Суспільство і влада
громадянське суспільство контролює владу
Корупція
про хабарників і їх родичів
Україна і українці
усе про успіхи і проблеми українців
Війна
фронтові та військові новини
Світові новини
новини з усього світу
Бізнес
бізнесові та економічні новини
Вибирайте
найкращі товари та послуги за вигідними цінами
Про нас
Цікаві посилання
Copyright
Privacy Policy
Terms and Conditions
Контакти
En
NATO-Ukraine Council to Meet on Russian Drone, Missile Attacks
…
поширити:
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
Mastodon
Nextdoor
Email
Print
за темою:
2024-01-04
Previous Post:
White House Urges Congress to Fund Ukraine Fight
Next Post:
Лукашенко підписав закон про довічні гарантії президенту Білорусі
коментуйте:
Cancel reply
Copyrights © 2004-2024
Правда України
·
Dmnsa
·
eStudio
·
seLLines
·
Купуй!
·
MeNeedIt