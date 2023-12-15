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Missing British Teen Found in France to Return Home Soon
Крим.Реалії: у Євпаторійському районі працювала російська ППО
High-Risk Environment Training for Journalists and More
«Путін збрехав»: у ГУР назвали «точну» кількість армії РФ, яка воює проти України
Denmark Widens Terror Investigation That Coincides With Arrests Of Alleged Hamas Members In Germany
Навальний «відбув із Володимирської області» – соратники політика не можуть знайти його 10-й день
Ukraine Gets EU Membership Boost, But No New European Aid
Кличко: пасажирам київського метро компенсуватимуть вимушену пересадку на станції «Либідська»
Turkey Expects Somali President’s Son to Return, Face Trial Over Fatal Traffic Accident
Посол США в Росії: відмова у задоволенні апеляції Гершковича – «знайома рутина»
EU Votes to Greenlight Accession Negotiations for Ukraine, Moldova
Орбана не було під час голосування Євроради щодо переговорів про вступ України – представник ЄС
How Can Ukraine Counter Russia’s Electronic Warfare?
Мережу «Домашнього інтернету» відновлено на 93% – Kyivstar
Danish Police Arrest Several Suspected of Planning Terror Attacks
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Missing British Teen Found in France to Return Home Soon
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за темою:
2023-12-15
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Крим.Реалії: у Євпаторійському районі працювала російська ППО
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