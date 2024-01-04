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стрічка:
Путін не поводиться як людина, яка готова до переговорів – Білий дім
IAEA Denied Access to Parts of Russia-Controlled Ukraine Power Plant
Extreme Cold Grips Nordic Countries as Floods Hit Western Europe
Війська РФ завдали два ракетні удари по Харкову. Влада повідомила про наслідки
Іран пообіцяв відповідь після вибухів, через які загинули понад 100 людей
Thousands of Doctors in Britain Walk Off the Job in their Longest-Ever Strike
Russia Says it Repelled Ukrainian Missile Attack on Belgorod Region
Польські активісти оголосили про відновлення блокування пункту пропуску «Медика – Шегині»
Командувач ОСУВ «Таврія»: армія Росії зменшила кількість атак піхоти, але активно залучає авіацію
США та ЄС відреагували на ракетний удар РФ по Україні
У Севастополі повідомляють про звуки вибухів. Окупаційна влада каже про збиту ракету
Ukrainian Apartment Dweller Works Hard to Cope After Russian Bombing
Після атаки РФ енергетики повністю відновили електропостачання на Київщині – ДТЕК
France Embassy in Niger Closed ‘Until Further Notice’: Ministry
У Бєлгороді є загиблий і поранені під час третьої за день повітряної тривоги – влада
ПРАВДА УКРАЇНИ
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IAEA Denied Access to Parts of Russia-Controlled Ukraine Power Plant
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за темою:
2024-01-04
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