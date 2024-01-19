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Понад 30 бойових зіткнень відбулося впродовж доби на Авдіївському напрямку – Генштаб ЗСУ
Hundreds Protest in Russian Republic of Bashkortostan
Україна вимагає від Сербії заборонити філію руху Медведчука «Другая Украина», про яку розповіли «Схеми»
Бізнесменові Мазепі та іншим затриманим сьогодні обиратимуть запобіжний захід – ДБР
NATO Holding Its Biggest Exercises in Decades Next Week
Естонія поверне Україні 274 незаконно вивезені археологічні пам’ятки – Мінкульт
Russian Foreign Minister Rejects US Proposal to Resume Nuclear Talks
Зеленський: дипломати мають «активізуватися», щоб посилити реакцію партнерів на обхід Росією санкцій
США додали до санкційного списку компанію з ОАЕ, яка торгує російською нафтою
Turkey Joins Mine-Clearing Deal; Resists NATO Calls for Warships in the Black Sea
У Міноборони прокоментували скасування візиту Умєрова в Париж на «артилерійську коаліцію»
Франція виготовить 78 гаубиць «Цезар» для України – міністр
Russia, Ukraine Down Drones in Latest Overnight Attacks
Мер Москви і Міноборони РФ знову заявляють про спробу атаки дронів
Heavy Snowfall, Freezing Rain Disrupt Transport in Scandinavia, Germany
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Hundreds Protest in Russian Republic of Bashkortostan
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за темою:
2024-01-19
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