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стрічка:
Посол США в Росії: відмова у задоволенні апеляції Гершковича – «знайома рутина»
EU Votes to Greenlight Accession Negotiations for Ukraine, Moldova
Орбана не було під час голосування Євроради щодо переговорів про вступ України – представник ЄС
How Can Ukraine Counter Russia’s Electronic Warfare?
Мережу «Домашнього інтернету» відновлено на 93% – Kyivstar
Danish Police Arrest Several Suspected of Planning Terror Attacks
Кількість поранених через війну дітей зросла – ОГП
Moldova’s About-Face: Reversing 30 Years of Military Neglect Amid War Next Door
Палата представників США офіційно схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена
US Upbeat About Ukraine’s Membership Talks at EU Summit
Spanish Newspapers Fight Meta in Unfair Competition Case
Байден розглядає нові обмеження на кордоні, намагаючись досягти угоди щодо допомоги Україні
Генштаб: ЗСУ відбили 45 атак Росії на Авдіївському напрямку протягом дня
US, Britain Impose New Sanctions Against Hamas Operatives
Hong Kong-Raised British Painter Launches ‘Silent Protest’ Show in London
ПРАВДА УКРАЇНИ
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EU Votes to Greenlight Accession Negotiations for Ukraine, Moldova
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за темою:
2023-12-14
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