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EU Steps Up to Supply Ukraine with Ammunition
На Київщині внаслідок агресії Росії були зруйновані 135 медзакладів – влада
Вночі Росія атакувала Україну ракетами С-300 і «шахедами» – Повітряні сили ЗСУ
China Skirts Sanctions to Make Russia Its Top Oil Supplier in 2023
«50 мільйонів запитів»: Гороховський заявив про потужну атаку на Monobank
Microsoft Says Russian Hackers Spied on Its Executives
Смерть Галини Гатчінс: актору Болдуїну знову висунули обвинувачення
Is Europe Ready for Possible Return of President Trump?
Понад 30 бойових зіткнень відбулося впродовж доби на Авдіївському напрямку – Генштаб ЗСУ
Hundreds Protest in Russian Republic of Bashkortostan
Україна вимагає від Сербії заборонити філію руху Медведчука «Другая Украина», про яку розповіли «Схеми»
Бізнесменові Мазепі та іншим затриманим сьогодні обиратимуть запобіжний захід – ДБР
NATO Holding Its Biggest Exercises in Decades Next Week
Естонія поверне Україні 274 незаконно вивезені археологічні пам’ятки – Мінкульт
Russian Foreign Minister Rejects US Proposal to Resume Nuclear Talks
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EU Steps Up to Supply Ukraine with Ammunition
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за темою:
2024-01-20
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На Київщині внаслідок агресії Росії були зруйновані 135 медзакладів – влада
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