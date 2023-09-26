Cуддя Нью-Йорка визнав Дональда Трампа та його сімейний бізнес відповідальними за шахрайство за цивільним позовом генерального прокурора штату Летиції Джеймс, яка звинуватила колишнього президента США в незаконному перебільшенні його активів і капіталу.

Як повідомляє агенція Reuters, суддя також вирішив анулювати бізнес-сертифікати для Trump Organization та інших корпоративних відповідачів, а також наклав санкції на адвокатів Трампа за те, що вони сприяли «нахабній» поведінці своїх клієнтів і наводили «абсурдні» юридичні аргументи під час справи.

Адвокати Трампа та інших підсудних не відповіли на запити про коментарі.

Джеймс подала до суду на Трампа у вересні 2022 року, звинувативши його, його дорослих дітей і організацію Трампа в тому, що вони протягом десяти років брехали про вартість активів і його чистий капітал, щоб отримати кращі умови банківських кредитів і страхування.

Генеральний прокурор заявила, що Трамп роздув свій статок на 2,23 мільярда доларів, а за одним показником – на 3,6 мільярда доларів на основі річних фінансових звітів, наданих банкам і страховим компаніям. Джеймс сказала, що активи, вартість яких була завищена, включають маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, його пентхаус у Trump Tower на Манхеттені, а також різні офісні будівлі та поля для гольфу.

Суддя зазначив, що Джеймс встановила відповідальність за неправдиву оцінку кількох об’єктів власності, включаючи Мар-а-Лаго та пентхаус.

Рішення суддя Артур Енгорон виніс через три місяці після того, як апеляційний суд штату заявив, що деякі вимоги Джеймс були такими застарілими, оскільки строк позовної давності закінчився або в липні 2014 року, або в лютому 2016 року.

Трамп заявив, що це рішення фактично скасувало позов Джеймс, а прокурор зауважила, що поведінка Трампа відображала низку «помилок», які вона могла довести під час суду.



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