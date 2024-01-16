Skip to content
стрічка:
Blinken Assures Zelenskyy of ‘Strong Enduring Support for Ukraine’
Зеленський на зустрічі з фінансовими фондами заявив про необхідність «змішаного фінансування» для відбудови України
Міненерго повідомило про черговий обстріл Росією ТЕС на Донеччині
China Bids to Woo Back Global Elites at Davos Forum
Сунак запевнив, що Британія готова до «подальших військових дій» проти єменських хуситів
Millions of Overseas Brits Now Eligible to Vote in UK Elections
Каллас: «у Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії»
Switzerland to Host Peace Summit on Ukraine
Швейцарія передасть Україні близько 1,6 млрд євро допомоги
UN Appeals for $4.2 Billion for Ukraine and Ukrainian Refugees
ЗМІ: фінські фірми постачали Росії техніку, що застосовується у ВПК
Oxfam: World’s Five Richest Men Doubled Their Fortunes since 2020
ООН просить виділити 4,2 мільярда доларів на підтримку громад в Україні і біженців
IMF’s Georgieva Warns of Spending ‘Pressure’ Before Global 2024 Elections
Умєров запропонував створити міжнародну групу з виведення російської армії з України
ПРАВДА УКРАЇНИ
Primary Navigation Menu
Menu
Важливі новини
важливі українські та світові новини
Суспільство і влада
громадянське суспільство контролює владу
Корупція
про хабарників і їх родичів
Україна і українці
усе про успіхи і проблеми українців
Війна
фронтові та військові новини
Світові новини
новини з усього світу
Бізнес
бізнесові та економічні новини
Вибирайте
найкращі товари та послуги за вигідними цінами
Про нас
Цікаві посилання
Copyright
Privacy Policy
Terms and Conditions
Контакти
En
Blinken Assures Zelenskyy of ‘Strong Enduring Support for Ukraine’
…
поширити:
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
Mastodon
Nextdoor
Email
Print
за темою:
2024-01-16
Previous Post:
Зеленський на зустрічі з фінансовими фондами заявив про необхідність «змішаного фінансування» для відбудови України
коментуйте:
Cancel reply
Copyrights © 2004-2024
Правда України
·
Dmnsa
·
eStudio
·
seLLines
·
Купуй!
·
MeNeedIt