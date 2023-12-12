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стрічка:
Biden to host Zelenskyy amid congressional impasse on Ukraine aid
Найбільший у світі хостинг сповістив клієнтів із Росії про розірвання контрактів
Germany Shifts to Slightly More Critical Stance on Ally Israel
«Росія повинна бачити, що ми можемо захищатися» – командувач генерального штабу армії Чехії
Ukraine’s Zelenskyy Addresses US Military Officers in Washington
Парламент Польщі обрав Туска прем’єр-міністром
Pressure Mounts in Turkey to Seek Extradition of Somalia President’s Son for Fatal Crash
Poland Begins Delayed Transition to Centrist, Pro-EU Government
З початку вторгнення РФ зафіксовано понад 102 тисячі воєнних злочинів – Клименко
Україна наближається до піку захворюваності на COVID-19 – МОЗ
Ukraine Says Russian Missile Attacks Target Kyiv
Перед Софійським собором у Києві відбулася перша офіційна передача Вифлеємського вогню
Ukraine’s Zelenskyy Visits Argentina in Bid to Win Support From Global South
На інавгурації аргентинського президента відбулася розмова Зеленського з Орбаном. Офіційних деталей немає
Thousands Demonstrate Against Antisemitism in Berlin as Germany Grapples With Rise in Incidents
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Biden to host Zelenskyy amid congressional impasse on Ukraine aid
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за темою:
2023-12-12
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Найбільший у світі хостинг сповістив клієнтів із Росії про розірвання контрактів
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