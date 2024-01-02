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У Бєлгороді є загиблий і поранені під час третьої за день повітряної тривоги – влада
Beijing Criticizes Netherlands’ Move to Block ASML Exports to China
Майже 260 тисяч споживачів залишилися в Києві без електрики через удар РФ – Міненерго
Russian Drones Hit Sites Linked to Ukrainian Nationalists
У низці населених пунктів Луганщини вже майже три тижні немає світла – влада
Атака дронів на Київщину: уламки пошкодили будинки і автівки – ОВА
Fifth Suspect Detained With Ties to Cologne Cathedral Threat
Вночі поліція зафіксувала один запуск салютів. Адмінпротокол склали на громадянина Росії
Nearly 30,000 Migrants Crossed Channel to UK Last Year
ISW закликав Захід «остерігатися самозаспокоєння» через високі російські втрати в Україні
Ukraine, Russia Carry Out Attacks to Start New Year
EU Visa-Free Travel for Kosovo in Force
Putin, in New Year Address, Makes Only Passing Reference to Ukraine
Новорічне привітання Зеленського: «маємо жити за правилом – або працюєш, або воюєш»
Подружжя Зеленських привітало українців зі святом: «наш Новий рік буде таким, яким ми його хочемо»
ПРАВДА УКРАЇНИ
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Beijing Criticizes Netherlands’ Move to Block ASML Exports to China
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за темою:
2024-01-02
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