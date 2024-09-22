Чип M3 від Apple:

8‑ядерний центральний процесор: 4 ядра продуктивності та 4 ядра ефективності

10‑ядерний графічний процесор

Апаратно прискорене трасування променів

16‑ядерна система Neural Engine

Пропускна здатність пам’яті 100 ГБ/с

Мультимедійний процесор

Апаратне прискорення H.264, HEVC, ProRes і ProRes RAW

Процесор для декодування відео

Процесор для кодування відео

Процесор для кодування та декодування відео ProRes

Процесор для декодування AV1

Дисплей Liquid Retina:

Діагональ 15,3 дюйма, підсвічування LED, технологія IPS,1

роздільна здатність 2880×1864 пікселі (224 пікселі на дюйм)

Яскравість 500 кд/м²

Колір

Відтворення 1 мільярда кольорів

Розширена колірна гама (P3)

Технологія True Tone

Пам’ять:

8 ГБ об’єднаної пам’яті

Можлива конфігурація: 16 ГБ або 24 ГБ

8 ГБ об’єднаної пам’яті

Можлива конфігурація: 16 ГБ або 24 ГБ

16 ГБ об’єднаної пам’яті

Можлива конфігурація: 24 ГБ

Акумулятор і живлення:

До 18 годин відтворення фільмів у Apple TV

До 15 годин користування бездротовим інтернетом

Літійполімерний акумулятор 66,5 Вт⋅год

Адаптер живлення з двома портами USB‑C потужністю 35 Вт

Кабель USB‑C / MagSafe 3

Підтримка швидкого заряджання з адаптером живлення USB‑C потужністю 70 Вт

Накопичувач:

Накопичувач SSD 256 ГБ

Можлива конфігурація: 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ

Накопичувач SSD 512 ГБ

Можлива конфігурація: 1 ТБ або 2 ТБ

Накопичувач SSD 512 ГБ

Можлива конфігурація: 1 ТБ або 2 ТБ

Заряджання й підключення:

Порт MagSafe 3

Порт 3,5 мм для навушників

Два порти Thunderbolt / USB 4 із підтримкою:

Заряджання

DisplayPort

Thunderbolt 3 (до 40 Гбіт/с)

USB 4 (до 40 Гбіт/с)

Можливість підключення дисплеїв:

Підтримка штатної роздільної здатності на дисплеї із високоякісним передаванням 1 мільярда кольорів. Додатково можна підключити:

Один зовнішній дисплей із роздільною здатністю до 6K й частотою 60 Гц

Закрийте MacBook Air, щоб використовувати другий зовнішній дисплей із роздільною здатністю до 5K й частотою 60 Гц

Відтворення відео:

Підтримка форматів HEVC, H.264, AV1 і ProRes

HDR зі стандартами Dolby Vision, HDR10 та HLG

Відтворення аудіо:

Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC,

Dolby Digital, Dolby Digital Plus і Dolby Atmos

Клавіатура і трекпед:

Клавіатура Magic Keyboard із підсвічуванням:

78 (США) або 79 (ISO) клавіш, включно з 12 повнорозмірними функціональними клавішами та 4 клавішами зі стрілками у формі перевернутої букви «Т»

Touch ID

Датчик зовнішнього освітлення

Трекпед Force Touch для точного керування курсором і розпізна­вання натиску, підтримка натискання із зусиллям, пришвид­шення дій, малювання з ураху­ванням сили натискання і жестів Multi-Touch

Бездротовий зв’язок:

Wi‑Fi 6E (802.11ax)4

Bluetooth

Bluetooth 5.3

Камера:

Камера FaceTime HD 1080p

Удосконалений процесор обробки сигналу зображення з обчислювальним відео

Аудіо:

Система із шести динаміків, зокрема низькочастотних із функцією пригнічення резонансу

Підтримка просторового аудіо під час відтворення музики чи відео з Dolby Atmos за допомогою інтегрованих динаміків

Просторове аудіо з функцією динамічного відстеження рухів голови під час використання AirPods (3‑го покоління), AirPods Pro та AirPods Max

Система з трьох спрямованих мікрофонів

Режими «Ізоляція голосу» та «Широкий спектр» для мікрофона

Покращена чіткість голосу під час аудіо- та відеодзвінків

Порт 3,5 мм із розширеною підтримкою високоомних навушників

Вимоги до середовища під час експлуатації:

Лінійна напруга: від 100 до 240 В ~

Частота: від 50 до 60 Гц

Температура під час експлуатації: від 10 до 35 °C

Температура під час зберігання: від –25 до 45 °C

Відносна вологість: від 0 до 90% без конденсації

Висота над рівнем моря під час експлуатації: протестовано до 3000 м

Максимальна висота зберігання: 4500 м

Максимальна висота під час транспортування: 10 500 м

Розміри та вага:

Товщина: 1,15 см

Довжина: 34,04 см

Ширина: 23,76 см

Вага: 1,51 кг5

Операційна система:

macOS — це передова операційна система для комп’ютерів. А macOS Sonoma відкриває нові можливості для роботи й ігор на Mac, зокрема для поліпшення якості відео­презентацій, посилення результатів у іграх і персоналізації ваших пристроїв.

Доступність:

Функції доступності допомагають людям з інвалідністю максимально ефективно користуватися MacBook Air. Завдяки інтегрованій підтримці цих функцій люди з порушеннями зору, слуху, моторики або труднощами навчання можуть створювати неймовірні речі.

Деякі функції:

VoiceOver

Диктування

Збільшення контрастності

Зменшення руху

Субтитри наживо

Пульт перемикачів

Вміст комплекту:

MacBook Air 15 дюймів

Адаптер живлення з двома портами USB‑C потужністю 35 Вт

Кабель USB‑C / MagSafe 3 (2 м)

email: email@kupui.com

our skype: isgnet

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