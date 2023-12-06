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стрічка:
Москва відкинула чергову пропозицію США про звільнення Вілана та Гершковича
Aid to Ukraine in Jeopardy as Border Security Deal Falters
Turkey-Greece Summit Aims to Resolve Long-Standing Tensions
Члени Палати представників США висловили підтримку журналістці Алсу Курмашевій
Суд знову зменшив розмір застави для ексголови Верховного суду і продовжив йому запобіжний захід – САП
EU, China Hold Summit in Beijing Amid Deepening Rift
Умєров зустрівся з командувачем армії Швеції – говорили про оборонне виробництво
Netherlands Returns Colonial-Era Artefacts to Sri Lanka
У Херсоні внаслідок обстрілу силами РФ двоє загиблих, один поранений – Єрмак
Zelenskyy to Address US Lawmakers Amid Debate About New Aid for Ukraine
Словенія до кінця року передасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування – Мінекономіки
Niger Ends Security, Defense Partnerships with EU
Південні та частково центральні регіони охоплені повітряною тривогою. У ЗСУ кажуть: РФ запустила БПЛА
EU States to Start Debating Ukraine Membership Talks on Tuesday
Грузинський омбудсмен цього тижня відвідає Київ і Варшаву
ПРАВДА УКРАЇНИ
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Aid to Ukraine in Jeopardy as Border Security Deal Falters
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за темою:
2023-12-06
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