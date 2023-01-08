Україна провела черговий обмін полоненими з Росією, додому повернулися 50 військових, повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак 14 грудня.

«Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої», – заявив він у телеграмі.

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