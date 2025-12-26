4 міні-ланцюги для електропилки з високовуглецевої сталі. Міцні змінні ланцюги для портативних електропилок. Ідеально підходять для обрізки гілок та різання дерева.

матеріал: метал.

Набір ланцюгів для міні-ланцюгової пилки довжиною 6 дюймів, запасні ланцюги для міні-ланцюгової пилки довжиною 6 дюймів, ланцюговий напрямок для всіх бездротових електричних портативних ручних ланцюгових пилок. Включає ланцюги довжиною 6 дюймів з кроком 1/4 дюйма, товщиною .043 дюйма та 37 ланок приводу. Сумісний з ланцюгами для ланцюгових пилок довжиною 6 дюймів з 36-38 ланками приводу.

Простий процес встановлення та заміни. Цей замінний ланцюг для ланцюгової пилки завдовжки 6 дюймів, призначений для обрізання гілок, легко встановити та замінити. Під час заміни обов’язково дотримуйтеся правильного напрямку встановлення ланцюга. Довговічний, безшовний та ефективний. Ланцюг для компактної міні-ланцюгової пилки піддається ретельному загартуванню для гарантії довговічності, плавного різання та відмінного змащування.

Ланцюги, призначені для 6-дюймової електричної міні-ланцюгової пилки, є більш ефективними та швидшими, що продовжує термін служби інструменту. Універсальне застосування: Ці замінні ланцюги можуть бути використані на різних матеріалах. Ланцюгова пилка ідеально підходить для різання, вирізання та формування деревини, а також для різання фанери, ламінованих підлог, ДCП, пластику, льоду, гуми та інших матеріалів



