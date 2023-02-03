Журналісти підкреслюють, що при підрахунку втрат вони використовують лише підтверджені дані з відкритих джерел – повідомлення російських ЗМІ і регіональної влади, а також місцевих жителів, тому реальна кількість загиблих може бути щонайменше вдвічі вищою

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